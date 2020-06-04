В Волжском досрочно выполнили программу переселения из аварийного жилья

ВОЛГОГРАД, 4 июня. /ТАСС/. Программа переселения граждан из аварийного жилья, рассчитанная до 2024 года, полностью выполнена во втором по величине городе Волгоградской области - Волжском - уже в этом году, расселены 3 712 кв. м, сообщили ТАСС в четверг в администрации региона.

"Все жилье, признанное аварийным с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года, запланированное к расселению по нацпроекту "Жилье и городская среда" до 2024 года, город Волжский расселил уже сейчас, выполнив программу переселения за два года", - сказала представитель обладминистрации.

Она уточнила, что в течение 2019-2020 годов в Волжском в новостройках сданы 43 квартиры, оставшаяся 31 квартира планировалась к сдаче в августе, однако компания-застройщик уже в начале июня сдала все эти квартиры и передала администрации города.

"Общее количество аварийного жилья, признанного в Волжском таковым на 1 января 2017 года, составило 3 712 кв. м. Таким образом, со сдачей 31 квартиры муниципалитет стал первым и единственным из 38 муниципальных образований Волгоградской области, где досрочно завершена программа переселения из аварийного жилья", - отметила собеседница агентства.

По данным областных властей, ранее генеральным директором - председателем правления Фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным и губернатором Андреем Бочаровым было подписано соглашение, которое позволит ускорить темпы реализации программы переселения из аварийного жилья. Всего до 2025 года предстоит расселить 171,4 тыс. кв. м. аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2017 года. Новые квартиры получат 11,4 тыс. жителей, общий объем финансирования составит свыше 6 млрд рублей.