Сенатор указал на проблемы в Росреестре, мешающие господдержке многодетным по ипотеке

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. многодетных семей не могут получить одобрение на господдержку по списанию части долга ипотеки из-за отсутствия сведений единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), говорится в запросе председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова на имя главы Росреестра Олега Скуфинского.

С 25 сентября 2019 года в России действует программа поддержки многодетных семей, по которой они могут получить выплату в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Госпрограмма рассчитана на семьи, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети.

"Серьезная проблема взаимодействия с Росреестром отмечена при получении сведений для предоставления меры поддержки в виде погашения части ипотеки в размере 450 тыс. рублей. <…> По состоянию на 1 июня года невозможно завершение рассмотрения более 2,5 тыс. заявок в рамках программы по причине отсутствия сведений из ЕГРН, из них нарушены сроки предоставления сведений по 1,5 тыс. заявок", - говорится в запросе, который имеется в распоряжении ТАСС.

Согласно условиям программы, ДОМ.РФ в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает выписки из ЕГРН об основных характеристиках и правах на объекты недвижимости, чтобы подтвердить соответствие заявлений кредиторов на выплату средств государственной поддержки.

Кроме того, как отмечает Кутепов, при направлении в ДОМ.РФ выписок из ЕГРН по земельным участкам (договор долевого участия или уступка права требования) в значительном количестве случаев выписки ошибочно не содержат информации о залоге прав по договору долевого участия в пользу кредитора. При этом сервис Росреестра на сайте подтверждает наличие регистрационной записи об ипотеке. Имеют место также случаи сбоев в работе сервисов в части присвоения запросам ДОМ.РФ на получение сведений из ЕГРН идентификационных номеров Росреестра.

"Представители Росреестра признают проблему, однако не дают комментариев в части конкретных сроков ее устранения. Указанные сбои не дают возможности принятия положительного решения по заявкам семей, имеющих детей, на выплату в соответствии с действующим законодательством. Прошу рассмотреть указанные вопросы и предложения, а также разрешить ситуацию с запросами ДОМ.РФ, срок ответов на который прошел", - подчеркивается в запросе.