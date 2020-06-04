Минобороны передало рязанскому муниципалитету 347 квартир в военном городке

ТАСС, 4 июня. Минобороны РФ выпустило приказ о передаче в собственность Скопинского района Рязанской области объектов недвижимости, включая 347 квартир в поселке Желтухинском, жильцы которых ранее получили уведомления о выселении. Об этом в четверг сообщил на своей странице "ВКонтакте" губернатор региона Николай Любимов.

По данным правительства Рязанской области, ранее жители бывшего военного городка в поселке Желтухинском получили от Минобороны РФ уведомления о выселении из служебных квартир. При этом люди не знали, что их квартиры несколько лет назад Минобороны РФ сделало служебными. В декабре 2019 года областная администрация получила от Минобороны РФ документы о готовности передать в собственность муниципалитета большинство квартир, а также землю и инженерные коммуникации.

"Сегодня пришло очень важное известие из Министерства обороны РФ. Выпущен приказ, в соответствии с которым объекты недвижимого имущества, в том числе 347 квартир в поселке Желтухинском, переданы в собственность Скопинского района. Это большое событие для всех нас! Особенно для жителей бывшего военного городка - людей, которые очень этого ждали", - отметил глава региона.

Как отметил губернатор, активное участие в решение вопроса с Минобороны приняли депутаты Госдумы от Рязанской области Андрей Красов и Александр Шерин, а также сенатор Игорь Морозов.

Сейчас люди смогут проживать в квартирах по договорам социального найма, до передачи у многих из них не было на руках документов, подтверждающих право на вселение и проживание. Кроме того, власти возьмут на себя обязательство по реконструкции недвижимости.