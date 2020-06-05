В стадии переселения по реновации в Москве находятся 96 пятиэтажек

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Программа реновации жилищного фонда Москвы на сегодняшний день реализуется в восьми административных округах и в 22 районах города. В стадии переселения находятся 96 пятиэтажек, 14 уже полностью отселены, сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"С момента старта программы реновации и до введения режима повышенной готовности, обусловленной угрозой распространения коронавирусной инфекции, в столице в процессе переселения находились жители 132 домов. В стадии переселения находятся 96 пятиэтажек, 14 уже полностью отселены, а 22 корпуса демонтированы по технологии "умного сноса", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Левкина.

В соответствии с едиными стандартами программы реновации, гражданам предоставляются квартиры с улучшенной отделкой помещений, что избавляет от необходимости проведения дополнительного ремонта. Прилегающая к домам территория благоустроена: во дворах размещены детские и спортивные площадки с местами для отдыха, проведено озеленение общественных пространств.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 174 домов. Подробнее о программе реновации можно узнать на официальном сайте мэра и правительства Москвы.