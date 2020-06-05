Девелопер "Эталон" получил положительное заключение экспертизы на проект школы в Москве

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Девелоперская группа "Эталон" получила положительное заключение экспертизы на проект школы на 625 мест в жилом комплексе "Эталон-Сити" на юге Москвы. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба девелопера.

Группа "Эталон" планирует передать этот образовательный объект городу.

"Получено положительное заключение экспертов аккредитованной организации "Мосэксперт" о соответствии проектной документации на строительство школы в жилом комплексе "Эталон-Сити" требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий", - говорится в сообщении.

Ранее Москомархитектура утвердила архитектурно-градостроительное решение школы и прилегающей территории. Первоначальный проект был пересмотрен по инициативе застройщика, в результате общая площадь здания была увеличена с 6,2 тыс. кв. м до 10,8 тыс. кв. м, чтобы обеспечить достаточный объем образовательной инфраструктуры.

В четырехэтажном здании с цветным фасадом разместятся учебные классы, два спортивных зала с раздевалками и душевыми, актовый зал на 375 мест, столовая с обеденным залом на 313 мест, медицинский кабинет. Проектом предусмотрен просторный двор с разными функциональными пространствами - от физкультурно-спортивной зоны до зон отдыха. Строительство общеобразовательной школы начнется в третьем квартале 2020 года, завершить его планируется до конца 2021 года.

Группа "Эталон" основана в 1987 году. Девелопер специализируется на рынках недвижимости Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. С момента основания группа ввела в эксплуатацию около 7 млн кв. м недвижимости. В 2019 году компания увеличила ввод жилья почти на 30% - до 622 тыс. кв. м. Активы группы включают в себя 33 проекта в стадии проектирования и строительства, непроданную недвижимость в завершенных комплексах и коммерческую недвижимость с чистой реализуемой площадью 3,3 млн кв. м, а также производственный блок. Крупнейшим акционером группы "Эталон" является АФК "Система".