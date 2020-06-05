Главгосэкспертиза займется цифровизацией строительной отрасли

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Главгосэкспертиза займется формированием единого цифрового пространства в строительстве, сообщила в пятницу пресс-служба Минстроя России.

"Участники заседания наблюдательного совета обсудили изменения устава Главгосэкспертизы России. В перечень целей деятельности добавлено экспертное сопровождение, а также формирование единой цифровой среды для управления процессами при решении вопросов, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов", - говорится в сообщении.

Главгосэкспертиза 1 июня запустила единую цифровую платформу экспертизы, которая позволит повысить качество и скорость работы экспертных организаций, а также интегрировать строительную отрасль на переходном этапе - до начала повсеместного использования государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

"Пандемия рано или поздно закончится, и мы обязаны сделать на основе полученного опыта правильные выводы, в том числе о необходимости изменить формат работы института строительной экспертизы. Практика Главгосэкспертизы России, оперативно перешедшей на дистанционный формат работы без снижения качества, объемов оказываемых услуг и срыва сроков, показала правильность курса на цифровизацию, принятого в отрасли, а также то, что сокращение материальных и бюрократических издержек повышает эффективность работы", - приводятся в сообщении слова министра строительства и ЖКХ России Владимира Якушева.

Премьер-министр Михаил Мишустин 2 июня представил президенту Владимиру Путину общенациональный план восстановления экономики. Документ, с которым ознакомился ТАСС, предполагает цифровизацию строительной отрасли и создание единого цифрового пространства в строительстве, применение цифровой модели объекта в течение его жизненного цикла.

Ранее Минстрой подготовил проект постановления правительства, согласно которому, в России с 1 июля 2020 по 1 декабря 2022 года предлагается провести эксперимент по информационному обеспечению градостроительной деятельности с применением облачного решения.