В Крыму рассчитывают, что ипотека под 6,5% перезагрузит строительную отрасль полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июня. /Корр. ТАСС Владимир Бондаренко/. Период ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, с марта по апрель практически полностью приостановил продажи некоторых строительных компаний Крыма, спрос на жилье, по оценкам властей региона, упал на 70%. Льготная ипотека под 6,5% годовых позволит перезагрузить строительную отрасль полуострова, рассчитывают опрошенные ТАСС эксперты.

Программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках поручил утвердить до 1 мая президент России Владимир Путин. Не дожидаясь постановления правительства РФ, банки начали принимать первые заявки и выдавать жилищные кредиты. Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), являющийся системообразующим в Крыму, 30 апреля сообщил, что выдал первый ипотечный кредит с господдержкой. За первый месяц банк принял более 1,7 тыс. заявок и одобрил оформление кредитов на общую сумму около 3 млрд рублей.

"Отмечаются позитивные изменения в активности покупателей жилья, первые результаты которой можно будет оценить по заключенным договорам долевого участия в ближайшее время. При этом, учитывая возможный рост спроса на жилье в условиях ипотечного кредитования с пониженной ставкой 6,5% годовых, возможно увеличение оборотных средств на счетах застройщиков, однако о возможном увеличении темпов роста строительства говорить еще рано. Реальную активизацию потребительского спроса после пандемии возможно будет отметить за период мониторинга не менее двух месяцев после ее окончания", - заявил ТАСС вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов.

Квартирный вопрос

Решение квартирного вопроса для многих молодых семей на полуострове ранее было несбыточной мечтой, ведь цены на квадратные метры у моря растут быстро. К том же, крупные российские банки на полуострове не работают, так как опасаются санкций. "У меня знакомые год назад брали под 10,5% годовых. Сейчас существенная разница, приятно, что сумма меньше", - отметила жительница Алушты.

Семья с двумя детьми использовала материнский капитал в качестве первоначального взноса. "Проблемы не составило никакой, буквально в течение 15 минут сотрудники банка по моему обращению составили заявку. Пришло подтверждение, одобрили сумму. Мы знали, где хотим квартиру: созвонились с застройщиком, посмотрели варианты и быстро подписал кредитный договор", - рассказала она.

Как сообщил депутат законодательного собрания Севастополя Илья Журавлев, "уровень цен в регионе значительно выше, чем в среднем по Южному федеральному округу". "Для многих молодых севастопольских семей приобретение квартиры в ипотеку становится непосильной ношей. Не стоит забывать, что и ипотечные ставки из-за неразвитой банковской системы в Крыму и в Севастополе были значительно выше, чем на материковой части России, где банки борются за клиентов", - считает он.

Журавлев убежден, что, несмотря на запуск новой ипотечной программы, в период пандемии руководству Севастополя стоит продолжать работать над программами предоставления бесплатного жилья молодым специалистам. "И здесь в первую очередь речь идет о молодых медиках. Я неоднократно говорил с трибуны нашего парламента, что только перспектива получения собственного жилья заставит молодых врачей приезжать в регион и оставаться здесь жить и работать. Эпидемия коронавируса еще раз вскрыла проблемы нашей системы здравоохранения, в том числе и нехватку квалифицированных кадров", - добавил он.

Поддержка отрасли

Вице-премьер Кабанов уточнил, что крымские застройщики получили господдержку в виде приостановки проверок, отсрочки трехмесячной аренды за участки до 20 декабря, кроме того, штрафы и проценты за пользование чужими деньгами применяться не будут. Власти региона рассчитывают, что до конца года в эксплуатацию на полуострове введут 34 дома общей площадью около 300 тыс. квадратных метров, которые можно уже сейчас приобрести по программе льготного ипотечного кредитования.

"Очевидно, что программа набирает обороты. Сегодня около 40% заявок по ипотечному кредитованию приходится именно на нее. РНКБ уже одобрил заявки на оформление кредитов по "Госпрограмме 2020" на сумму около 3,5 млрд рублей", - уточнил председатель Совета директоров РНКБ Михаил Якунин.

Председатель профильного комитета Госсовета региона Леонид Бабашов отметил, что "для Крыма строительная отрасль пока является драйвером роста всей экономики". По данным сенатора от Крыма Ольги Ковитиди, в строительном секторе полуострова сейчас трудится около 20 тыс. человек, а с учетом смежных отраслей - около 35 тыс. человек. "Совместно со смежными отраслями строительная отрасль формирует около 20% валового регионального продукта нашего региона. Чрезвычайно важно, что в январе текущего года среднестатистическая заработная плата в строительном секторе Крыма составляла 38 727 рублей. В новых условиях для республики очень важно удержать данные показатели", - считает Ковитиди.

Пока возможностей для резкого увеличения площадей вводимого на полуострове жилья нет, отметила руководитель отдела продаж севастопольского офиса компании "Интерстрой" Людмила Мендрух. "Мы готовы, - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС о том, готов ли застройщик удовлетворить растущий спрос на новостройки. - Процедура получения проектного финансирования - всех документов, кредита, транша и так далее - в Крыму, на мой взгляд, движется не так быстро и успешно, как на материковой части Российской Федерации, потому что у нас было всего два банка, которые занимаются проектным финансированием, в этом месяце подключился еще один банк - и для них это в новинку, и для нас".

Застройщик к 1 июля намерен заложить фундаменты двух новых домов в Севастополе в общей сложности на 350 квартир. За оставшиеся полгода действия программы льготной ипотеки распродать под 6,5% планируют не менее 300 квартир при условии, что спрос сохранится на нынешнем уровне. "В Крыму хорошая двухкомнатная квартира в современном жилом комплексе стоит в среднем 4-4,5 млн рублей. То есть первый взнос должен быть уже не 20%, чтобы не выйти за рамки ипотечного кредита в 3 млн рублей, а 1-1,5 млн. Это тоже большая сумма, которая многих клиентов останавливает", - пояснила она.

Мендрух при этом добавила, что прогнозы после двух месяцев ограничений позитивные. "Если раньше доля ипотечных сделок в объеме продаж не превышала 20%, то в мае после запуска программы она превысила 30%, и спрос продолжает расти. Я думаю, что он будет расти в ближайшее время", - отметила Мендрух.