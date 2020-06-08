Московский фонд защиты прав дольщиков будет сообщать о долгостроях на своем сайте

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Москомстройинвест запустил в работу сайт Московского фонда защиты прав дольщиков, где будет размещаться актуальная информация о ситуации с долгостроями в столице. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба комитета.

"Москомстройинвест запустил сайт Московского фонда защиты прав дольщиков. Ознакомиться с ним можно на http://mfd.mos.ru. <...> На сайте публикуются актуальные новости по каждому проблемному объекту, достройку которых планируется осуществить силами фонда", - говорится в сообщении.

Всего таких объектов семь, уточнили в комитете. Среди них жилые комплексы "Легенда" и "Троицк Е-39" в Троицке, "Воскресенское" в одноименном поселении, "Малыгина 12" на северо-востоке, "Академ палас" на проспекте Вернадского, "Остров Эрин" в деревне Раево и дом в поселении Кокошкино на улице Труда. Подробная информация о каждом из них размещена во вкладке "Дольщикам".

"Информация на сайте регулярно будет обновляться. Это позволит дольщикам всегда быть в курсе событий по проблемным объектам и отслеживать этапы восстановления их прав", - отметила глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова. Также для оперативного получения информации о работе фонда можно подписаться на новостную рассылку и направить запрос через форму обратной связи, например, для записи на прием.

Столичный фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства учрежден московскими властями в октябре 2019 года. До этого, помимо кредиторов, подать заявление с требованием признать застройщика банкротом мог только федеральный Фонд защиты прав дольщиков.