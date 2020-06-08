Москва, Петербург и Тюмень вошли в пятерку лидеров по выдаче ипотеки под 6,5%

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Тюменская область вошли в пятерку регионов-лидеров по выдаче льготной ипотеки под 6,5% годовых. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ДОМ.РФ.

"Бесспорным лидером по выдаче стала Москва - больше 4 тыс. кредитов, Санкт-Петербург - 3,5 тыс., Подмосковье - 2,3 тыс. В Краснодарском крае заемщики получили 1,7 тыс. кредитов, в Тюменской области - 1,2 тыс.", - цитирует пресс-служба гендиректора ДОМ.РФ Виталия Мутко.

Больше тысячи ипотечных кредитов выдано в Ростовской и Свердловской областях (свыше 1,1 тыс. сделок по ипотеке). По словам Мутко, программа льготной ипотеки под 6,5% сейчас является одним из основных драйвером роста рынка строительства жилья и ипотеки. Всего на сегодняшний день банки выдали больше 30,7 тыс. кредитов на 77,2 млрд рублей.

По данным ДОМ.РФ, заявки на лимиты в программе подали 57 банков на 1 052 млрд рублей и две некредитные организации на 0,2 млрд рублей.

Программа ипотеки с господдержкой заработала 20 апреля этого года. Оператором программы выступает компания ДОМ.РФ. Ипотеку с господдержкой по ставке в 6,5% годовых можно оформить до 1 ноября этого года при покупке квартиры в новостройке. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей для остальных регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки - до 30 лет. Программа позволит обеспечить выдачу до 250 тыс. жилищных кредитов, а также дополнительно привлечь в сферу жилищного строительства не менее 900 млрд рублей.