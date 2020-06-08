Объем ипотечного кредитования в России в мае вырос на 8%

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Объем ипотечного кредитования в России в мае 2020 года увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют предварительные оценки агентства Frank RG и ДОМ.РФ.

"В мае объем ипотечного кредитования в России достиг 205 млрд рублей - это на 8% больше, чем в мае 2019 года. За месяц банки выдали 87 тыс. кредитов (+1,4% к маю прошлого года)", - говорится в сообщении пресс-службы ДОМ.РФ.

Уточняется, что драйвером роста выдачи в мае 2020 года стала программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых, запущенная в конце апреля. По итогам месяца, на нее пришлось около 20% всех выданных кредитов.

По данным мониторинга ДОМ.РФ, на 5 июня средневзвешенная ставка предложения топ-15 ипотечных банков по кредитам на первичном рынке достигла 8,5%, на вторичном - 8,7%. В компании отмечают, что это минимальные уровни за несколько лет.

По данным ЦБ РФ, за январь - апрель 2020 года выдача ипотеки выросла на 12% - до 965,3 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (858,8 млрд рублей). Такая статистика объясняется рекордным мартом, когда россияне взяли ипотечные кредиты на 305,5 млрд рублей - на 36% больше, чем годом ранее.

Спрос на новостройки

Спрос на новостройки начал восстанавливаться по мере постепенного выхода из режима самоизоляции, отмечают в ДОМ.РФ. По данным Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства, к концу мая недельные продажи новостроек в РФ вернулись к уровню начала марта 2020 года. Уточняется, что с 25 по 31 мая было заключено 6,7 тыс. договоров долевого участия (в периметре ответственности фонда), в сравнении с 6,5 тыс. сделок за первую неделю марта.

В мае ожидания россиян в жилищной сфере значительно улучшились, свидетельствует опрос ВЦИОМ, проведенный по заказу ДОМ.РФ. В частности, 29% граждан считают текущий момент благоприятным для покупки жилья.