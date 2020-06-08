Минстрой разработал законопроект об ускорении расселения аварийного жилья

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Минстрой России разработал законопроект, который направлен на ускорение расселения аварийного жилья. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

"Законопроект вводит дополнительные возможности по ускорению расселения для регионов, готовых работать над решением проблемы аварийного жилья. И напротив, если субъект не занимается расселением аварийных домов, то будет рассматриваться вопрос о возврате финансирования", - сообщил ТАСС заместитель министра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

По его словам, в регионах есть потенциал для того, чтобы расселить непригодное жилье быстрее, чем планировалось, уже сейчас субъекты достигают контрольных показателей досрочно. Замглавы Минстроя напомнил, что до конца 2024 года по нацпроекту "Жилье и городская среда" необходимо переселить более 530 тыс. россиян из аварийного жилья площадью практически 10 млн кв. м.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, "в целях более эффективного использования средств и создания условий для ускоренной реализации программ переселения" закон о Фонде содействия реформированию ЖКХ предлагается дополнить положением, "предусматривающим возможность предоставления фондом за счет временно свободных средств финансовой поддержки сверх установленного для субъекта Российской Федерации лимита средств на текущий год".

Кроме того, законопроект предоставит регионам право использовать выделяемые средства на погашение кредитов, взятых на ускоренную реализацию программ переселения. При этом документ не потребует выделения дополнительных средств федерального бюджета.

В начале июня правительство России представило президенту общенациональный план восстановления экономики, который в том числе предлагает опережающую реализацию федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (входит в нацпроект) за счет средств 2023-2024 годов, в том числе с установлением возможности использования кредитных механизмов и субсидирования процентных ставок по мере необходимости.