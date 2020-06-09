В Москве ГК "Инград" реконструирует ЛЭП около метро "Нагорная"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Группа компаний "Инград" начала реконструкцию линий электропередачи около метро "Нагорная" в Москве. Работы планируется завершить летом 2021 года, сообщили в пресс-службе девелопера.

"Девелоперская группа компаний "Инград" приступила к переустройству участка кабельно-воздушных линий 110 кВ. Работы по подземной укладке ЛЭП проводятся в рамках строительства нового жилого квартала TopHILLS у метро "Нагорная". Работы планируется завершить летом 2021 года", - отметили в пресс-службе.

Девелопер получил положительное заключение в Мосгосэкспертизе и уже приступил к работам. Как рассказал ТАСС руководитель проекта ЖК TopHILLS ГК "Инград" Руслан Соловьев, компания закупила кабельно-проводниковую продукцию и оборудование для реконструкции электрической подстанции, сегодня ведутся подготовительные работы для прокладки кабеля. Компания впервые займется реконструкцией линий электропередачи, но в ближайшее время планирует реализовать подобные проекты в Новой Москве.

В ГК "Инград" отметили, что реконструкция проводится за счет средств компании. "Итоговая стоимость работ будет сформирована по завершении реализации переустройства существующих кабельно-воздушных линий 110 кВ. Однако, уже сейчас можно говорить о стоимости работ измеряемых в сотнях миллионов рублей", - отметил Соловьев.

Согласно проекту, планируется демонтировать существующий участок воздушной сети, включая опоры ЛЭП, а также проложить новую подземную линию. Электрические линии имеют протяженность более 1,3 км и пересекают разные городские коммуникации, в том числе линии московского метро, добавил руководитель проекта. "Немаловажная задача - осуществить обновление оборудования подстанции и переключение системы на работу по новой схеме без нарушения привычного режима жизни москвичей, - считает он.

Сегодня высоковольтные ЛЭП проходят около жилых домов и детских площадок Нагорного района, прокомментировали в компании. На месте воздушный линий электропередачи создадут образовательный кластер со школой на 400 мест и детским садом на 175 мест. Его построят за счет бюджета Москвы. Также реконструкция ЛЭП позволит начать возведение ЖК TopHILLS и нескольких домов в рамках программы реновации.

О девелопере

По данным Единого реестра застройщиков, ГК "Инград" является четвертым по величине застройщиком жилья в России. Общий объем текущего строительства "Инграда" составляет более 1,3 млн кв. метров жилья, из которых более 763 тыс. кв. м приходится на Москву.