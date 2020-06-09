Новый микрорайон для многодетных семей появится в поселке в предгорье Адыгеи

МАЙКОП, 9 июня. /ТАСС/. Порядка 200 многодетных семей Адыгеи в ближайшие годы смогут стать жителями нового микрорайона с современной инфраструктурой в экологически чистой местности - поселке Табачный Майкопского района, это станет возможным благодаря госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий", сообщили во вторник в пресс-службе главы республики.

"По поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова Минсельхозом республики совместно с администрацией Майкопского района были подготовлены документы для включения поселка Табачный в госпрограмму "Комплексное развитие сельских территорий". До 2022 года здесь планируется создание всей необходимой инфраструктуры для нового коттеджного микрорайона - подъездных дорог, объектов газо, - водо, - электроснабжения для комплексной индивидуальной застройки для многодетных семей. На сегодняшний день сформировано 200 участков", - говорится в сообщении.

В рамках госпрограммы на создание инфраструктуры нового микрорайона направят более 169 млн рублей с учетом федерального, регионального и муниципального финансирования. Глава республики поставил перед местными властями задачу создания в Табачном микрорайона с удобной инфраструктурой и единым архитектурным решением.

"На этапе проектирования необходимо четко продумать планировку, а также этапы газификации, водоснабжения и электрификации будущих домовладений. Это должны быть современные и доступные решения, которые уже доказали свою эффективность <...> Важно также системно подходить к решению стратегических вопросов, от которых будет зависеть дальнейшее развитие населенных пунктов. В этом нам помогают нацпроекты и госпрограммы", - цитирует Кумпилова пресс-служба.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз России призвал представителей регионов ускорить реализацию проектов комплексного развития сельских территорий. Первый заместитель министра Джамбулат Хатуов и замминистра Оксана Лут отметили важность доведения средств по линии госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Представителям региональных органов АПК было поручено ускорить проведение конкурсных процедур в рамках проектов, а также в кратчайшие сроки представить подробные планы по реализации мероприятий программы на ближайшие месяцы.