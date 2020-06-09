Падение спроса на жилье в регионах России замедлилось в мае

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Падение спроса на жилье в регионах России замедлилось и к концу мая 2020 года составило 13-15%. Об этом сообщил во вторник глава Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков на V ежегодном форуме РБК "Недвижимость в России".

"В последний месяц мы наблюдаем позитивную динамику. Падение спроса в апреле в среднем по регионам, если не брать крупные, среднестатистические по России, составило до 65%. Сейчас, если мы сравниваем март с концом мая - началом июня - падение порядка 13-15%, в зависимости от регионов в среднем по рынку", - сказал он.

По словам Глушкова, не было ни одного субъекта, который бы "не просел" по продажам жилья во время ограничительных мер. Он пояснил, что строительство всегда было зеркалом экономики, поэтому результат был ожидаемым. "В той неопределенности, которая была, надеяться, что граждане соберутся участвовать в долевом строительстве, было бы преждевременно. Состояние строительного комплекса России будет зависеть от экономической ситуации в стране в целом", - добавил он.