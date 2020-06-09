Володин предложил осенью заслушать руководство АСВ и ДОМ.РФ по теме защиты дольщиков

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании во вторник предложил создать рабочую группу для проработки вопросов, связанных с обманутыми дольщиками и вкладчиками, и пригласить в Думу осенью гендиректора государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) Юрия Исаева и руководство ДОМ.РФ.

"У нас на контроле постоянном и в приоритетной повестке профильных комитетов, а также всей Госдумы есть вопросы, связанные с обманутыми дольщиками и обманутыми вкладчиками", - сказал спикер. В вязи с этим он предложил вице-спикеру Алексею Гордееву создать "рабочую группу с участием профильных комитетов, фракций и подготовить данные вопросы к рассмотрению в формате пленарного заседания на осеннюю сессию".

"Правильно было бы пригласить сюда и руководителя Агентства по страхованию вкладов, чтобы он о своей работе отчитался в формате, как и ДОМ.РФ", - добавил Володин.

По его словам, Гордееву с коллегами из профильных комитетов следует запросить необходимую информацию, чтобы осенью подготовить соответствующие слушания.