Хуснуллин: программу расселения аварийного жилья планируется выполнить на год раньше

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Правительство планирует выполнить программу расселения аварийного жилья на год раньше - за четыре года, сообщил во вторник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в программе "Право на справедливость" на Первом канале.

"У нас есть программа расселения аварийного жилья, и мы должны расселить 10 млн кв. м. Но мы видим, что износ аварийного фонда происходит быстрее, что мы можем по мере реализации этой программы получить дополнительное аварийное жилье. Поэтому мы внесли как антикризисную меру предложение - пятилетнюю программу сделать за четыре года. Сегодня мы очень подробно обсуждаем возможность финансирования", - сказал Хуснуллин.

Он пояснил, что правительство ищет возможность заложенные на 2023-2024 годы средства сдвинуть на более ранние сроки.

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", который входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда", предполагает, что к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья - 530,9 тыс. Общий объем финансирования реализации федерального проекта по расселению из всех источников составит 507,2 млрд рублей до конца 2024 года.