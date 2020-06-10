Эксперты: льготная ипотека во время пандемии стала главным фактором роста спроса на жилье

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Новая программа льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых, которую в РФ запустили чуть больше месяца назад для поддержки строительной отрасли в период пандемии, простимулировала спрос на жилье в кризисное для отрасли время и помогла улучшить жилищные условия тем, кто давно думал о покупке новой квартиры, но не мог позволить себе ипотеку под более высокий процент. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты - представители власти в регионах, банкиры и застройщики.

Официально программа льготной ипотеки на жилье комфорт-класса в новостройках заработала в РФ с 1 мая, но в некоторых регионах банки досрочно - с конца апреля - начали выдавать ипотечные кредиты по сниженным ставкам. В регионах максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей, в Москве и Санкт-Петербурге - 8 млн рублей. Банки, участвующие в программе, субсидируются государством.

Высокий спрос на льготную ипотеку

"Безусловно, данная программа стала одним из главных факторов роста спроса на ипотеку, начиная со второй половины апреля. Для Урала с его развитым строительным сектором и большим количеством объектов эта инициатива особенно актуальна. Мы видим от клиентов большой отклик, Екатеринбург стал одним из лидеров в стране по кредитованию по этой программе. К концу мая доля программы в общем объеме ипотечных продаж банка в целом по стране уже достигла трети", - рассказал ТАСС управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов.

ВТБ первым на Урале выдал ипотеку по новой программе. В апреле и мае банк принял в Свердловской области 750 заявок более чем на 1,6 млрд рублей. Около 300 клиентов уже получили кредиты на общую сумму более 630 млн рублей. В целом по стране в апреле-мае клиенты ВТБ заключили по программе свыше 8,6 тыс. ипотечных сделок на 25 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

В Пермском крае банки выдали по новой программе более 100 кредитов, в Кузбассе - 135, в Якутии - 42, в Ростовской области - 401, в Алтайском крае, по данным на 2 июня, было одобрено 576 заявок. При этом количество поступивших в банки заявок в некоторых регионах уже исчисляется тысячами.

Так, свыше 1,7 тыс. заявлений на льготную ипотеку за первый месяц действия программы принял Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), который является системообразующим в Республике Крым. Льготную ипотеку в нем уже оформили на сумму около 3 млрд рублей.

"Март-апрель 2020 года показали существенный спад спроса населения на жилье. Он составил 40-70% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. У отдельных застройщиков продажи прекратились полностью. Вместе с тем, с присоединением с 1 мая 2020 года банковской системы Республики Крым к новой ипотечной программе, застройщиками отмечаются позитивные изменения в активности покупателей жилья", - сообщил ТАСС вице-премьер Крыма Евгений Кабанов.

Положительные результаты отметили и в Юго-Западном банке Сбербанка России, который принял более 5,3 тыс. заявок на получение льготной ипотеки. "Программа востребована среди населения. Введение мер государственной поддержки, а также снижение процентных ставок по жилищным кредитам уже позволяет говорить о положительных тенденциях на рынке, которые могут быть еще более существенными при дальнейшем снятии ограничительных мер в рамках борьбы с COVID-19", - сказали ТАСС в пресс-службе банка.

Поддержка отрасли

Новая программа ипотечного кредитования, подстегнув у граждан спрос на жилье, не дала сильно просесть строительной отрасли в кризисное время пандемии. Это подтвердили ТАСС власти, девелоперы и застройщики.

"Повышение спроса мы ощущаем. Больше половины клиентов сейчас обращаются именно по этой программе. Это довольно серьезное подспорье, которое позволило строительному рынку не так сильно упасть в условиях пандемии", - отметил председатель новосибирской ассоциации "Региональный деловой клуб строителей" Майис Мамедов.

В Новосибирской области, по словам председателя строительного комитета заксобрания Евгения Покровского, спрос на жилье особенно возрос со стороны жителей среднего возраста. "Это люди, которым около сорока лет, они имеют работу и, соответственно, застрахованы тем, что обеспечены рабочими местами", - отметил Покровский. По его словам, в основном за счет льготной ипотеки жители Новосибирска приобретают квартиры эконом-класса в спальных микрорайонах, которые находятся ближе к центру города. Покровский также считает, что новая льготная ипотека повысит спрос на объекты компаний, занимающихся комплексной застройкой, так как у них более широкий ассортимент жилья.

В Новосибирской области, как сообщила пресс-служба Сибирского главного управления Банка России, за полтора месяца банки выдали жителям 549 ипотечных кредитов на общую сумму 1,1 млрд рублей по программе "Льготная ипотека - 6,5%". В целом, за время действия программы от жителей региона поступило 3,5 тыс. заявок. Часть из них еще находится на рассмотрении.

Строительная компания "Группа ЛСР", которая занимает второе место в России по объемам текущего строительства, отмечает наибольший спрос на однокомнатные квартиры и студии. Как рассказали ТАСС в пресс-службе компании, в мае доля ипотеки в объеме продаж девелопера выросла на 23% по сравнению с мартом и составила 75%, что связано в том числе с рекордно низкими ипотечными ставками. "Любое снижение ипотечной ставки - это всегда благо, сейчас же она исторически самая низкая, что и отражается и на спросе, и на интересе к ипотечным программам", - пояснили в пресс-службе.

Власти Кемеровской области, где отмечается спрос на жилье не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах, ожидают, что в ближайшие месяцы число оформленных льготных ипотечных кредитов продолжит стабильно расти. Чтобы еще больше семей в регионе смогли принять участие в новой ипотечной программе, областное правительство намерено заключить четырехстороннее соглашение с банками, застройщиками и работодателями. Последние будут компенсировать своим сотрудниками часть первоначального взноса. "Какую часть взноса субсидирует предприятие - решение будет в каждом случае отдельное", - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на недавней пресс-конференции.

Улучшение жилищных условий

С запуском новой программы льготной ипотеки свой квартирный вопрос смогли решить те, кто давно хотел улучшить жилищные условия, но не рисковал из-за высоких ставок по ипотеке. Например, жительница Барнаула Юлия Смагина, когда узнала о программе, сразу решилась на покупку квартиры в новостройке, чтобы переехать из старой "хрущевки". "Сложно было решиться из-за высокой процентной ставки. Узнав про ипотеку под 6,5%, я решила попробовать сделать заявку, и мне дали ипотеку. Дом достроят через полтора года, и я перееду", - рассказала ТАСС Смагина.

Из однокомнатной квартиры в двухкомнатную скоро переедет семья Ирины Кириковой из Волгограда. По словам женщины, ипотеку под 10% годовых, которую раньше предлагали банки, семья бы не потянула. А льготная ипотека дала возможность улучшить жилищные условия.

Многие граждане воспользовались программой, чтобы купить квартиру детям или родителям. Так, семья Белавиных приобрела однокомнатную квартиру в Екатеринбурге для дочери-студентки. "Если бы была под 12% ипотека, мы бы задумались. А когда нам предложили 6,5%, мы решились. Ипотеку взяли на 20 лет, но планируем расплатиться быстрее", - рассказала ТАСС Марина Белавина.