Власти Камчатки намерены до конца года сдать около 550 новых квартир

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июня. /ТАСС/. Власти Камчатки планируют до конца 2020 года ввести в эксплуатацию более 53 тыс. кв. м жилья или около 550 квартир, сообщается в среду на официальном сайте правительства региона.

Темпы жилищного строительства на Камчатке - одни из самых низких в регионе, это связано с повышенной сейсмичностью полуострова, а также непростой логистикой доставки строительных материалов и техники. Так, например, в настоящий момент в краевой столице Камчатки нет ни одной квартиры для приобретения, подходящей под условия льготной программы "Дальневосточная ипотека".

"Ситуация с жилищным строительством на Камчатке копилась годами, переломить ее будет непросто. До конца года будет введено 53 тысячи квадратных метров жилья - это примерно 500-550 квартир, однако, очевидно, что это только первый шаг. Не менее важно индивидуальное жилищное строительство. Этим летом будем обеспечивать инфраструктурой 414 земельных участков под комплексную индивидуальную застройку для многодетных и молодых семей", - приводятся в сообщении слова врио главы региона Владимира Солодова.

В апреле врио губернатора в интервью ТАСС заявлял, что уже начато взаимодействие с государственными органами власти, в том числе и с Министерством обороны, для выделения земельных участков под жилищную застройку.

В конце 2019 года президент России Владимир Путин поставил стратегическую задачу - значительно повысить доступность жилья. Глава государства отметил необходимость обеспечить дальнейший рост объемов жилищного строительства, ипотечного кредитования и снижения процентных ставок.