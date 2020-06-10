Бурматов просит Минстрой сохранить открытые продухи в подвалах для бездомных животных

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в среду обратился к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимиру Якушеву с просьбой предусмотреть обязательное поддержание одного продуха в подвалах в открытом состоянии для животных.

"Просим внести в пункт 95 проекта постановления правительства РФ "Об утверждении правил деятельности по управлению многоквартирными домами и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах" изменения, предусматривающие обязательность постоянного поддержания в открытом состоянии в течение всего календарного года одного продуха помещений подвалов и технических подполий", - отмечается в документе, который есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечает Бурматов, в комитет обращаются граждане, которые обеспокоены ситуацией, связанной с подготовкой соответствующих изменений. "Мы в комитете два года выступали за открытие этих продухов, но министерство строительство еще с предыдущим министром нас упорно не слышало. Мы решили этот вопрос через вице-премьеров - было издано постановление правительства об открытии одного продуха. Но только ситуация в регионах стала улучшаться, как Минстрой вывесил на обсуждение проект документа, где предлагается эти продухи закрыть решетками. Это сделает невозможным попадание туда животных", - отметил Бурматов в беседе с ТАСС.

По его словам, полностью закрытые продухи в подвалах могут привести к "гибели миллионов бездомных и даже домашних животных в год". Так, в таких помещениях зимой могли отогреться кошки, которые помогают бороться с грызунами в подвалах, напоминает Бурматов.

"Это естественная дератизация - когда у нас закрывали эти продухи, у нас сразу началась проблема с засильем грызунов в городах. А они являются разносчикам инфекции, что серьезно ухудшает эпидемиологическую ситуацию", - отметил Бурматов. В связи с этим, подчеркивает он, комитет намерен "бороться за то, чтобы этот нормативный правовой акт был скорректирован".