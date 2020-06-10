Эксперты: продавцы вторичного жилья в Москве летом увеличат скидки до 7%

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Объем предложения на вторичном рынке жилья в Москве сократился с начала года на 20% из-за ситуации с распространением коронавируса. При этом размер скидок в этом сегменте летом может вырасти с 5% до 7%, прогнозируют эксперты агентства "Инком-недвижимость".

"За консультацией чаще всего обращаются покупатели, так как многие из них ждут начала снижения цен на квартиры. <…> В течение лета средний размер дисконта в данном сегменте поднимется с нынешних 5% до 7%", - сообщила в среду пресс-служба компании.

По данным экспертов, режим самоизоляции привел к сокращению в апреле-мае количества лотов, экспонируемых на вторичном рынке, на 19% по отношению к марту, а с начала года объем предложения сократился на 21,3%.

Однако в июне в условиях постепенного снятия ограничительных мер, в том числе ожидаемого открытия риелторских агентств, рынок начал восстанавливаться: число продавцов, готовых к показам квартир, выросло на 17% в сравнении с периодом начала самоизоляции, когда активность на рынке была минимальной, отмечают аналитики.

При этом, по их прогнозам, полное восстановление вторичного рынка произойдет к концу года. "Собственники жилья, ранее взявшие паузу, вновь займутся продажей своих объектов, поэтому объем предложения на "вторичке" будет нарастать, хотя и медленными темпами. Возвращение к докризисному уровню спроса также займет несколько месяцев, мы предполагаем, что произойдет это лишь к концу осени или даже к наступлению нового года", - приводятся в сообщении слова директора департамента вторичного рынка "Инком-недвижимости" Михаила Куликова.