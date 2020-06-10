Минстрой рассматривает инициативу об отказе от роста тарифов ЖКХ с 1 июля

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Минстрой России рассматривает инициативу не увеличивать тарифы за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2020 года. Об этом в среду сообщил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на онлайн-конференции "ЖКХ в условиях пандемии - вызовы и решения".

"Есть на сегодняшний день инициатива, чтобы с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование жилищно-коммунальным хозяйством. Соответственно, не увеличивать платежи населения", - сказал министр.

Он добавил, что безработица и уменьшение доходов населения в условиях пандемии отражается на сфере ЖКХ. В частности, на своевременности оплаты за коммунальные услуги. При этом Якушев подчеркнул, что отрасль ЖКХ успешно справилась с серьезной нагрузкой в период ограничений из-за коронавируса.

Согласно Жилищному кодексу, правительство регулирует предельный рост платы граждан за коммунальные услуги. С 2013 года коммунальные тарифы в России по постановлению правительства индексируются раз в год с 1 июля для того, чтобы сдерживать инфляцию.

В 2019 году индексация тарифов была двухэтапной в связи с повышением ставки НДС с 18% до 20%. С 1 января 2019 года тарифы увеличились на 1,7%, с 1 июля - на 2,4%.