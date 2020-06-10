Минстрой подтвердил право собственников открывать подвалы для бездомных животных

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Собственники квартир вправе принять решение о поддержании в течение года одного продуха подвала открытым в многоквартирном доме. Такое разъяснение дали в среду ТАСС в пресс-службе Минстроя, комментируя проект постановления правительства о правилах по содержанию общего имущества в многоквартирных домах.

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в среду обратился к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимиру Якушеву с просьбой предусмотреть обязательное поддержание одного продуха в подвалах в открытом состоянии для животных. В обращении сообщалось, что норму о закрытии продухов содержит подготовленный Минстроем проект постановления правительства РФ "Об утверждении правил деятельности по управлению многоквартирными домами и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах".

"Проект постановления, подготовленный ведомством, не запрещает возможность доступа бездомных животных в подвальные помещения и не вводит запрет на открытые продухи в многоквартирных домах. Напротив, он закрепляет право собственников на то, чтобы принять решение о поддержании в течение всего года одного продуха открытым", - рассказали в пресс-службе.

Согласно тексту проекта постановления, "на все проемы, каналы и отверстия технического подполья должны быть установлены сетки (размер ячейки 0,5 см), защищающие здания от проникновения грызунов". При этом собственники помещений в многоквартирном доме вправе "принять решение о постоянном поддержании в открытом состоянии в течение всего календарного года одного продуха помещений подвалов и технических подполий, входящих в состав общего имущества". Кроме того, они вправе принять решение "о разработке лицом, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, предложений о мероприятиях, направленных на повышение уровня содержания общего имущества в многоквартирном доме (периодичность открытия продухов; дополнительное утепление помещений подвалов и технических подполий), с указанием расходов на их проведение".