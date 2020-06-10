Минстрой оценил потери организаций ЖКХ при заморозке тарифов в 300 млрд рублей

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Тепло- и водоснабжающие организации потеряют около 300 млрд рублей, если будет принято решение отказаться от повышения тарифов ЖКХ с 1 июля, сообщил в среду замглавы Минстроя России Максим Егоров на онлайн-конференции "ЖКХ в условиях пандемии - вызовы и решения".

"Мы прикинули, что только по воде и по теплу, если не будет индексации тарифов, выпадающие доходы <…> составят около 300 млрд рублей. Я не говорю ни про энергетику, ни про газ, ни про вывоз мусора. Это большие цифры. Я думаю, что наша отрасль это не выдержит", - сказал Егоров.

По прогнозам Минстроя, только за три месяцам ограничительных мер к концу июня выпадающие доходы отрасли ЖКХ составят порядка 70-80 млрд рублей, добавил замминистра.

Ранее министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев сообщил, что Минстрой рассматривает инициативу не увеличивать тарифы за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2020 года.