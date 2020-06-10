Хуснуллин поручил активизировать строительство частных домов

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Главы регионов должны поддерживать индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), без которого невозможно выполнить показатели нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил в среду вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Без поддержки ИЖС мы не сможем выполнить показатели национального проекта, поэтому прошу глав регионов поддерживать это направление. Мы видим небольшое снижение объемов по ИЖС, поэтому необходимо плотно заниматься данным направлением" - привела пресс-служба вице-премьера его слова на президиуме комиссии по региональному развитию.

Хуснуллин подчеркнул, что жилищное строительство в целом дает наибольший толчок для развития экономики регионов среди всех госпрограмм.

По словам вице-премьера, при подготовке общенационального плана восстановления экономики была проведена серьезная работа по созданию условий для поддержания строительной отрасли.

"Я прошу всех детально ознакомиться с планом и быть готовым к его реализации. В частности, отмечу, что мы занимаемся вопросом изменений в контрактную систему. Здоровая конкуренция в стройке нужна для ее развития", - отметил он.

Ранее Минстрой России разработал проект программы развития индивидуального жилищного строительства до 2024 года, на реализацию которой предлагается выделить 137,7 млрд рублей.