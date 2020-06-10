В Краснодаре запланировано строительство более 750 социальных объектов по новому генплану

КРАСНОДАР, 10 июня. /ТАСС/. Новый генеральный план Краснодара, обсуждения которого прошли на заседании общественного градостроительного совета в среду, предусматривает строительство более 750 социально-значимых объектов для решения проблемы нехватки мест в школах и детских садах города с учетом высокой доли прироста населения, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"В проекте генплана Краснодарской агломерации предусмотрено создание 750 социальных объектов. Документ обсудили на заседании общественного градостроительного совета, который прошел под председательством Вениамина Кондратьева. С учетом постоянного роста населения, высоких миграционных потоков особый акцент сделан на развитии социальной инфраструктуры - в проекте документа запланировано строительство 550 детских садов, 200 школ, девяти больниц, 60 поликлиник, 70 многофункциональных спортивных комплексов и 800 плоскостных спортивных сооружений", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что общественные обсуждения по генплану, которые были запланированы на апрель текущего года в очном режиме и не состоялись из-за пандемии коронавируса, теперь пройдут в онлайн-режиме ориентировочно в конце июня, когда документ пройдет все этапы согласования с профильными ведомствами.

"Обсуждение должно продлиться в течение месяца, чтобы максимальное число жителей смогли высказать свою позицию. В первую очередь, генплан Краснодара должен быть ориентирован на комфорт горожан, поэтому их мнение имеет большое значение. Нужно обеспечить прозрачность и обратную связь, чтобы у жителей не было нареканий", - приводит пресс-служба слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

В 2018 году Краснодар был признан городом-миллионником, по данным администрации города, за последние пять лет население увеличилось более чем на 200 тыс. человек. Высокие темпы прироста населения привели к нехватке учебных мест в школах и детских садах, несколько лет назад в школах набирали рекордное количество первых классов, сейчас дети учатся в две смены. Кроме того, точечная жилая застройка, применявшаяся в городе на протяжении долгого времени до момента принятия властями решения о ее запрете, привела к отсутствию поликлиник в некоторых новых жилых микрорайонах, спортивной и других видов социальной инфраструктуры.