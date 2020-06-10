ДОМ.РФ планирует выставить 1,8 тыс. арендных квартир до конца 2020 года

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Компания ДОМ.РФ, обладающая крупнейшим в стране портфелем проектов арендного жилья, планирует до конца 2020 года выставить для сдачи в аренду дополнительно 1,8 тыс. квартир. Об этом сообщает в среду пресс-служба ДОМ.РФ.

"Сейчас в разделе "Аренда квартир от ДОМ.РФ" представлено более 500 предложений от ДОМ.РФ, их количество будет увеличиваться по мере открытия новых бронирований. До конца 2020 года количество предложений от ДОМ.РФ вырастет до 1,8 тыс. квартир", - говорится в сообщении. Компания выставит квартиры в аренду на площадке портала ЦИАН.

ДОМ.РФ и ЦИАН реализуют проект в сфере коммерческого арендного жилья. На портале создан отдельный раздел для арендного жилья от ДОМ.РФ. "Совместный проект с ДОМ.РФ позволяет предоставить аудитории ЦИАН новый вид открытой и безопасной аренды" - считает коммерческий директор ЦИАН Михаил Посредников.

По словам директора арендного жилья ДОМ.РФ Алима Битокова, квартиры можно посмотреть с помощью виртуальной экскурсии и забронировать онлайн. В портфеле ДОМ.РФ находятся 13 проектов арендного жилья в Москве, Воронеже, Тобольске Тюменской области, Екатеринбурге и Большом Камне Приморского края. В столице с 20 апреля стартовало заселение арендного дома в ЖК "Символ" на шоссе Энтузиастов. Кроме того, идет бронирование в арендных домах в составе ЖК "Парк Легенд" и МФК "Матч Поинт".

Арендное жилье является одним из механизмов улучшения жилищных условий граждан по нацпроекту "Жилье и городская среда". Целью нацпроекта является улучшение условий проживания 5 млн российских семей ежегодно в период до 2024 года. Предполагается, что 30 тысяч из них заключат договора аренды квартир на срок не менее одного года.

ДОМ.РФ занимается развитием цивилизованного рынка аренды, который включает официальный договор аренды, контроль платежей, современную отделку, мебель и бытовую технику в квартире, охрану, дома с хорошей транспортной доступностью и развитой инфраструктурой. Для привлечения частных инвестиций в арендное жилье ДОМ.РФ использует закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости. Это первый в России подобный фонд, портфель которого состоит из недвижимости жилого сектора. В мае 2017 года на Московской бирже начались торги его паями. Фонд позволит инвесторам получать текущий доход и защитит вложения от инфляции.