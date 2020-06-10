ДОМ.РФ разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. ДОМ.РФ разместил трехлетние биржевые облигации объемом 15 млрд рублей со ставкой купона в 5,5%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"АО "ДОМ.РФ" разместил трехлетние облигации серии 001Р-08 объемом 15 млрд рублей. Ставка купона была установлена на уровне 5,5% годовых - это самый низкий показатель за всю историю размещений ДОМ.РФ. Впервые на российском рынке ставка по трехлетним корпоративным облигациям была установлена на рекордно низком уровне 5,5%", - отмечается в сообщении компании.

Организатором сделки выступил Банк ДОМ.РФ, сбор заявок на выпуск состоялся 4 июня. Впервые облигации ДОМ.РФ размещены без участия других инвестиционных банков. Управляющий директор ДОМ.РФ и вице-президент Банка ДОМ.РФ Александр Гарифулин отметил, что размещение облигаций с купоном 5,5% доказывает высокий уровень кредитного качества компании. По его словам, интерес инвесторов к облигациям компании обусловлен в том числе доверием рынка к ДОМ.РФ.

По данным компании, сегодня на финансовом рынке находятся в обращении 11 выпусков классических облигаций ДОМ.РФ объемом более 59 млрд рублей и 13 выпусков биржевых облигаций объемом в 165 млрд рублей.