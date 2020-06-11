Более 70% собственников арендного жилья в России не снизили квартплату в карантин

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Более 70% собственников на рынке арендного жилья России не снизили квартплату за время карантина. Такие данные содержатся в исследовании "Авито Недвижимость", сделанном на основе опроса россиян, которые жили в арендованных квартирах во время самоизоляции.

В опросе приняли 5 тыс. человек из разных городов России (от миллионников до населенных пунктов численностью менее 100 тыс. человек).

"Только 23% ответившим, в том числе и тем, кто не пытался изменить ситуацию, были сделаны послабления по арендной ставке. У 72% ничего не изменилось по размеру оплаты жилья, и лишь 5% удалось договориться об альтернативных вариантах", - говорится в исследовании с уточнением, что 55% респондентов пытались договориться с собственниками жилья о снижении платы из-за падения доходов или потери работы.

Среди альтернативных вариантов, о которых удалось договориться собственникам и арендаторам, в "Авито Недвижимость" называют изменение графика платежей, рассрочку, оплату из залога, исключение коммунальных платежей из итоговой стоимости, ремонт в квартире в счет арендных взносов.

В материалах добавляется, что больше всего арендаторов беспокоило во время самоизоляции отсутствие стабильного интернета - так ответили 35% опрошенных (при этом 12% респондентов было неудобно проводить онлайн-звонки с коллегами из-за плохого ремонта в комнатах). 29% респондентов пожаловались на нехватку свободного пространства в квартире. Третье место среди сложностей для арендаторов заняла недостаточно оснащенная кухня — 23% опрошенных.

Ранее аналитики федерального портала "Мир квартир" сообщали, что снижение цен на аренду жилья в России, начавшееся из-за пандемии в апреле 2020 года, замедлилось в мае по мере снятия ограничительных мер. По их данным, среднестатистическая российская однокомнатная квартира сдается за 13 тыс. рублей в месяц, двухкомнатная - 17,1 тыс. рублей, трехкомнатная - 22,8 тыс. рублей.