В России планируют создать базу лучших практик цифровизации Центров управления регионами

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. База лучших практик цифровизации, которые реализуют Центры управления регионов (ЦУР), появится в России. Об этом сообщил в четверг директор проектов АНО "Диалог", экс-руководитель "Умные города Подмосковья" Анатолий Курманов на онлайн-конференции "Умный город: технологии против вируса".

"Вместе с коллегами из АНО "Цифровая экономика" мы планируем создать отдельный раздел по базе эффективных действий ЦУР, куда войдут лучшие практики регионов, [например,] те практики, которые показывались в Московской области", - сказал Курманов.

Также ведется разговор с Минкомсвязи о возможном предоставлении регионам субсидий на решения по цифровизации. Кроме того, по мнению Курманова, работа Центров управления регионами должна быть синхронизирована, например, с работой системы 112, инфекционными центрами, а также с мероприятиями по цифровизации отрасли городского хозяйства, внедрения систем "Умного города" и т.д.

Проект "Умный город" реализуется в рамках двух национальных проектов "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика". В нем участвуют 177 городов, численность которых превышает 100 тыс. человек. К 2024 году эти города должны реализовать минимальный перечень мероприятий стандарта "Умного города", который утвердил Минстрой России.

Центры управления регионами

Первый Центр управления регионом появился в Московской области конце 2018 года. В центре с помощью информационных систем круглосуточно собираются и анализируются данные из всех сфер жизни Подмосковья. Информация распределяется на профильные блоки: медицина, образование, соцзащита, транспорт и дороги, госуслуги, ЖКХ и мусор, строительство, безопасность, СМИ, нацпроекты.

Президент России Владимир Путин отметил, что Центры управления регионом, аналогичные действующему в Подмосковье, должны открываться и в других субъектах страны. По его поручению с 2020 года автономная некоммерческая организация "Диалог" должна получать финансирование на создание в субъектах России Центров управления регионов. АНО "Диалог" занимается развитием цифровых проектов в сфере общественных связей и коммуникаций.