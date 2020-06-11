Многофункциональный комплекс с "зеленой" кровлей возведут на ЗИЛе

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Многофункциональный комплекс на Автозаводской улице в Москве будет частью масштабного проекта реорганизации промзоны "ЗИЛ". Здание общей площадью порядка 50 тыс. кв.м будет представлять собой два корпуса на общем стилобате с декоративным озеленением сверху, сообщила в четверг пресс-служба Москомархитектуры.

"На Автозаводской улице в Москве на территории промзоны "ЗИЛ" возведут многофункциональный комплекс с "зеленой" кровлей. Фасады выполнят в стиле современного минимализма. Вертикальная ритмика фасадов будет достигаться за счет чередования витражного остекления и отделки из металлических панелей белого цвета. Объемы этажей немного смещены относительно друг друга, что дополнительно подчеркивают "пояса" по периметру корпусов. А с южной стороны этажи поддерживают легкие V-образные колонны", - приводятся слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Он отметил, что в здании будут располагаться офисы, кафе и ресторан, музей, спортклуб, паркинг, а также различные городские сервисы и услуги. На первом этаже центрального входа запроектирован атриум, откуда можно попасть либо сразу в офисную часть, либо пройти на второй этаж, в спортивный клуб. "В нем предусмотрен открытый и закрытый бассейны, фитнес-зона, залы для групповых занятий, спа. Отдельные входы предусмотрены для ресторана и кафе, и еще один для спортклуба - со стороны Тюфелевой рощи", - сказал Кузнецов.

Как сообщается на сайте Комплекса градостроительной политики, весной 2013 года был принят проект планировки производственной зоны "ЗИЛ". Территорию разделили на девять частей, в которых построят жилые микрорайоны, деловой центр, парки, спортивный кластер, производство автомобилей. В результате на месте заброшенной промзоны получится "город в городе" с доступной транспортной инфраструктурой, рабочими местами и социальными объектами. Реорганизация промзоны "ЗИЛ" даст городу 45 тыс. рабочих мест и квартиры для 30 тыс. москвичей.