Российские банки снизили ставки по ипотеке до минимальных значений с 2018 года

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Средняя ставка предложения топ-15 ипотечных банков РФ достигла самых низких с 2018 года значений - 8,48% на новостройки и 8,72% на готовое жилье. При этом ставки продолжают снижаться, сообщила в четверг пресс-служба ДОМ.РФ.

"По состоянию на 9 июня средневзвешенная ставка предложения топ-15 ипотечных банков по рыночным продуктам на новостройки составила 8,48% годовых (минус 0,04 процентного пункта к концу мая), на готовое жилье - 8,72% (минус 0,03 п. п.), на рефинансирование - 8,57% (минус 0,04 п. п.)", - говорится в сообщении.

По данным ДОМ.РФ, снижение рыночных ставок наблюдается со второй половины апреля на фоне смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Сейчас ключевая ставка составляет 5,5%, а руководство Центробанка не исключает ее снижения на 1 процентный пункт на следующей неделе.

Льготная ипотека

Как пояснили в ДОМ.РФ, фактические ставки в сегменте новостроек ниже рыночных благодаря ипотечным программам с господдержкой. Так, по данным Банка России, средняя ставка по кредитам на первичном рынке в апреле составила 6,94% с учетом государственных программ.

В мае на льготные программы пришлось более 50% от общего объема ипотеки на новое жилье, подсчитали в ДОМ.РФ. К примеру, под критерии новой программы льготной ипотеки на новостройки со ставкой под 6,5% подпадают почти все продажи в новостройках Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, более 60% продаж в Москве и 80% - в остальных регионах страны.

При этом крупнейшие банки предлагают скидки на льготные ипотечные программы. Так, средневзвешенная ставка по программе 6,5% на 9 июня составила 6,16%, по семейной ипотеке - 4,87% и по дальневосточной ипотеке - 1,82%.

"С учетом указанных программ средневзвешенная ставка на первичном рынке опустится в этом году относительно ставок на вторичном рынке на 1-1,5 п. п., что будет способствовать перераспределению спроса граждан в пользу нового жилья. <…> В итоге доля ипотечных кредитов на первичном рынке в 2020 году составит более половины всей выдачи (в 2019 году - 27%)", - отмечается в сообщении.

Всего, по оценкам ДОМ.РФ, в 2020 году будет выдано более 1 млн ипотечных кредитов на сумму свыше 2,5 трлн рублей.