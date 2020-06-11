В Росреестре оценили проект закона о развитии сферы регистрации недвижимости

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Изменения в федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" позволят решить проблему низкого качества документов, подготовкой которых занимаются кадастровые инженеры. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Росреестра.

"Частично предлагаемые изменения обусловлены запросами отдельных федеральных органов государственной власти, которые имеются в распоряжении Росреестра. Так, в письме Россвязи в адрес Росреестра отмечается, что одной из причин несвоевременного оформления прав на объекты недвижимого имущества является низкое качество документов, подготовку которых осуществляют кадастровые инженеры", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что встречались с некачественным выполнением кадастровых работ по объектам Минобороны России и стадионов для Чемпионата мира по футболу в 2018 году. В связи с этим Росреестру и Федеральной кадастровой палате приходилось дорабатывать документы для постановки объектов на кадастровый учет. "В условиях реализации национальных проектов, необходимости увеличения темпов строительства новых объектов государственного значения повторение подобных ситуаций недопустимо", - прокомментировали в ведомстве.

Законопроект позволит завершить кадастровый учет государственного имущества, границ лесничества, особо охраняемых природных территорий, границ между субъектами. В Росреестре считают, что в работах на частных объектах не нужно участие Федеральной кадастровой палаты.

Также в ведомстве объяснили, что изменения в законе не приведут к монополизации в сфере кадастровой деятельности. "Законопроектом не отрицается возможность осуществления кадастровой деятельности кадастровыми инженерами, как это происходит и сейчас. На законодательном уровне не устанавливается никаких особенностей для деятельности кадастровых инженеров, в связи с чем все кадастровые инженеры будут продолжать работать в рамках единого правового поля на равных условиях, предусмотренных законодательством о конкуренции", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, Росреестр отмечает, что в развитых странах активно используется модель "государственного" кадастрового инженера как на условиях монополии, так и с совместно с частным рынком кадастровых работ. Например, в Турции, Швеции, Нидерландах и Финляндии кадастровые инженеры отнесены к государственным служащим.

О законопроекте

Комплексный законопроект о развитии сферы регистрации недвижимости был внесен в Госдуму правительством РФ 26 мая. Поправки предполагают упрощение процедур, связанных с регистрацией недвижимости. Законопроект расширяет список заявителей, которые смогут обратиться за госрегистрацией прав собственности или кадастровым учетом недвижимости, а также позволяет разрешить ситуации с государственным кадастровым учетом помещений в многоквартирных домах, если они не стоят на кадастровом учете.

Кадастровым инженерам, в свою очередь, он позволит подавать документы в Росреестр от имени заказчиков, не оформляя нотариальной доверенности. Они также будут иметь возможность получать большую часть необходимой информации через личный кабинет кадастрового инженера.

Ранее "Деловая Россия", Торгово-промышленная палата РФ и "Опора России" при участии Ассоциации "Национальная Палата кадастровых инженеров" провели опрос среди кадастровых инженеров. Так, 84% респондентов высказались против предлагаемых поправок в закон о регистрации недвижимости. В частности, негативную реакцию более 59% участников опроса вызвало предложение законодательно определить полномочия Федеральной кадастровой палаты и передать ей часть полномочий от Росреестра. Также более половины респондентов (54%) высказались против инициативы закрепить за ФКП информационное взаимодействие кадастрового инженера с органом регистрации прав. При этом поддерживает эту идею каждый четвертый (25%).