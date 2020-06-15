Сахалинская область направит около 500 млн рублей на благоустройство скверов и площадей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 июня. /ТАСС/. Власти Сахалинской области намерены в этом году направить на благоустройство общественных пространств в регионе 481 млн рублей. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе островного правительства.

Работа по благоустройству общественных пространств на островах проходит по национальному проекту "Жилье и городская среда", инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. Основная часть расходов идет из областного бюджета.

"В 2020 году на благоустройство предусмотрены 481 млн рублей. Из них 81 млн - из федерального бюджета", - сообщили в пресс-службе.

По информации областных властей, всего в 2020 году будет благоустроено 25 объектов: набережных, скверов и площадей. Какие именно пространства попадут в список, решат сами жители. В муниципалитетах проводятся открытые общественные обсуждения, на которых определяют наиболее важные для каждого района проекты.

Ранее в правительстве Сахалинской области сообщали журналистам о том, что в этом году на капитальный ремонт придомовых территорий на островах из регионального бюджета выделили 1 млрд 394 млн рублей. Всего будет отремонтировано 200 дворов. Работа в этом направлении уже ведется.

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем федерального финансирования мероприятий в стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.