MR Group планирует построить элитный комплекс напротив храма Христа Спасителя в Москве

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Девелоперская компания MR Group планирует заняться реализацией проекта элитного жилого комплекса на 37 тыс. кв. м в Соймоновском проезде напротив храма Христа Спасителя в Москве. Об этом ТАСС в понедельник сообщила директор по маркетингу компании Евгения Старкова.

"Команда MR Group ведет работы по этому проекту. Потенциально он войдет в направление элитной недвижимости, которое будет предоставлено на рынке под зонтичным брендом MR Private", - сказала она.

Комплекс площадью 37 тыс. кв. м планируется построить на участке 0,9 га. Предполагается, что MR Group может стать fee-девелопером проекта (fee-девелопмент - помощь внешнего девелопера, который реализует проект по заказу инвестора). Ранее газета "Коммерсантъ" сообщала о плане ООО "Соймоновский" (структура экс-владельца банка "Уралсиб" Владимира Когана) застроить 0,9 га в Соймоновском проезде.

Объем инвестиций в проект может составить 6-7 млрд рублей, предположил в беседе с ТАСС партнер, руководитель департамента рынков капитала Cushman & Wakefield Алан Балоев. "Очевидно, что проект будет востребован, учитывая его местоположение, окружение и видовые характеристики. Исторически к этой площадке всегда был высокий интерес со стороны девелоперов, но их останавливал высокий ценник", - сказал он.

MR Group работает на российском рынке недвижимости с 2003 года. В портфеле компании - 43 проекта общей площадью 7 млн кв. м в Москве, Московской области и Сочи.