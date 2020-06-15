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В Москве с начала года построили более 4,3 млн кв. м недвижимости

Среди них почти 2 млн кв. м жилья

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Более 4,3 млн кв. м недвижимости различного назначения введено в Москве с начала года. Это почти половина годового плана по вводу, говорится в сообщении пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства.

"С начала года в городе сдано более 4,3 млн кв. м недвижимости, в том числе почти 2 млн "квадратов" жилья. Это составляет половину годового плана по вводу", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Андрея Бочкарева.

Как он отметил, за пять месяцев этого года в столице построено 11 школ и детских садов, пять объектов здравоохранения, четыре спортивных сооружения, четыре объекта культуры, 20 торговых и офисных комплексов, четыре гостиницы, ряд других зданий.

"При этом почти 90% всей введенной в эксплуатацию недвижимости построено за счет средств девелоперов. Это говорит о хорошем инвестиционном климате в столице, привлекательности Москвы как рынка реализации градостроительных проектов и налаженной системе работы между городом и бизнесом", - подчеркнул Бочкарев.

Заместитель мэра напомнил, что всего в этом году, несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней ограничительные меры, планируется ввести в эксплуатацию порядка 8,5 млн кв. м различной недвижимости.

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