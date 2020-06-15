Число электронных заявлений в Росреестр в начале июня выросло на 60%

МОСКВА, 15 июня. Росреестр с 8 по 11 июня получил 112,8 тыс. электронных заявлений на учетно-регистрационные действия, что на 60% больше, чем за аналогичный период в мае, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Число заявлений в электронном виде составило 112 785 от общего числа, что на 60% превышает показатель за аналогичный период мая. Если в понедельник, 8 июня, таких заявлений было 25 805, то 11 июня - 30 282", - говорится в сообщении.

При этом число поданных заявлений на регистрацию ипотеки на минувшей неделе составило 33,9 тыс., из них 11,8 тыс. - в электронном виде, что почти вдвое превышает показатель за аналогичный период мая. Также за неделю в Росреестр поступило на регистрацию 10,1 тыс. договоров долевого участия (ДДУ), из них более половины в электронном виде.

Всего за рабочую неделю с 8 по 11 июня в Росреестр поступило 392,5 тыс. заявлений на учетно-регистрационные действия - в среднем в ежедневно поступало 98,1 тыс. заявлений.

По данным ведомства, лидерами на минувшей неделе по оказанию электронных услуг стали Ленинградская, Новгородская, Псковская, Смоленская области, Бурятия и Хабаровский край.