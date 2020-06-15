Фонд ЖКХ допустил использование выкупленных ДОМ.РФ квартир для расселения аварийного жилья

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Жилье, которое будет выкуплено компанией ДОМ.РФ, может быть использовано для программ переселения россиян из аварийного жилфонда, однако необходимо учитывать расположение, площадь и отделку таких квартир, сообщила ТАСС в понедельник пресс-служба Фонда содействия реформированию ЖКХ.

"Использование жилья, выкуп которого планируется ДОМ.РФ, для реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда возможно. При этом необходимо учитывать сформированную в рамках таких программ потребность с учетом местоположения такого жилья (на территории муниципалитетов - участников программ переселения граждан из аварийного жилья), показателей выкупаемых квартир по количеству комнат и площади, а также по уровню отделки (по программам переселения гражданам предоставляется жилье готовое для проживания)", - отметили в пресс-службе.

Приобретение такого жилья возможно с учетом установленных процедур закупок по государственному или муниципальному заказу, добавили в Фонде ЖКХ.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что ДОМ.РФ получит 50 млрд рублей на прямой выкуп непроданных квартир в новостройках. Эта мера призвана поддержать застройщиков жилья, которые столкнулись с падением спроса на новостройки из-за экономических сложностей и пандемии коронавируса. Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко подчеркивал, что впоследствии госкомпания планирует выйти на рынок с выкупленными квартирами, но в первую очередь ДОМ.РФ намерен предлагать их субъектам РФ для реализации жилищных программ.

Пилотными регионами в программе выкупа госкомпанией ДОМ.РФ жилья у застройщиков стали Воронежская область и Красноярский край. Как сообщили ТАСС в компании, застройщики Воронежской области подали три заявки, из Красноярского края поступила одна заявка. До 24 июня ДОМ.РФ рассмотрит их на предмет соответствия критериям.

Согласно национальному проекту "Жилье и городская среда", к концу 2024 года планируется переселить 530,9 тыс. человек из аварийного жилья площадью 9,54 млн кв. м.