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Путин призвал поменять обветшалые нормы в строительстве

Президент отметил, что при этом нужно действовать аккуратно, чтобы не навредить

НОВО-ОГАРЕВО, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин указал на необходимость отменить устаревшие нормы в строительстве.

"Мы много раз уже обсуждали, нужно, конечно, обветшалые, устаревшие всякие нормы, правила, которые мешают развитию отрасли [строительства] аккуратненько, без того, чтобы навредить, не дай бог, нужно многое там поменять", - сказал глава государства на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.

Он обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину: "Вы об этом знаете, просто напоминаю еще раз".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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