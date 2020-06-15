Путин призвал поменять обветшалые нормы в строительстве

НОВО-ОГАРЕВО, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин указал на необходимость отменить устаревшие нормы в строительстве.

"Мы много раз уже обсуждали, нужно, конечно, обветшалые, устаревшие всякие нормы, правила, которые мешают развитию отрасли [строительства] аккуратненько, без того, чтобы навредить, не дай бог, нужно многое там поменять", - сказал глава государства на совещании по поддержке экономики и социальной сферы.

Он обратился к вице-премьеру Марату Хуснуллину: "Вы об этом знаете, просто напоминаю еще раз".