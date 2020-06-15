Девелопер "Инград" построит ЖК на месте бывшей промзоны на Симоновской набережной в Москве

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Жилой комплекс с тремя детскими садами будет построен на месте бывшей промзоны на Симоновской набережной на юге Москвы. Проект также подразумевает реконструкцию стадиона "Тропедо" и благоустройство набережной с пешеходным бульваром и велосипедными дорожками, сообщила в понедельник пресс-служба девелопера "Инград".

"Группа компаний "Инград" получила разрешение на строительство первых двух этапов премиального жилого квартала Foriver. Проект будет реализован на Симоновской набережной в Даниловском районе столицы (Южный административный округ) в рамках масштабного редевелопмента бывшей промзоны по совместному проекту правительства Москвы и "Инграда", - говорится в сообщении.

Два первые этапа подразумевают строительство 11 корпусов от 12 до 19 этажей (а также два подземных) на почти 1,5 тыс. квартир (138 тыс. кв. м). Всего же строительство жилого квартала будут осуществлять в четыре этапа: в ходе третьей фазы будет построен детский сад, а четвертой - малоэтажный квартал.

Концепция жилого квартала предусматривает собственный участок набережной с пешеходным бульваром и велосипедными дорожками, благоустроенные закрытые дворы, детские площадки, спортивные и релакс-зоны, а также реконструкцию стадиона "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова.

В инфраструктуру ЖК войдут три детских сада (два встроенно-пристроенных и один отдельно стоящий с авторскими фасадами), а также подземный паркинг.

Кроме того, Симоновская набережная участвует в проекте реконструкции. Так, городская программа предусматривает строительство дороги от Крутицкой набережной до Третьего транспортного кольца и далее до проспекта Андропова. Бывшая промзона превратится в комфортное городское пространство к началу 2024 года, отметили в "Инграде".