{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Хуснуллин сообщил о предложении поправок к закону, чтобы признать апартаменты жильем

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин внес предложения для изменения законодательства, которые признали бы апартаменты жильем. Об этом он сообщил интервью РБК.

"Я внес поправку в закон, чтобы все-таки узаконить апартаменты, сделать их жильем. Есть спор по этой теме, последние три года эта тема регулярно возникала. Но я надеюсь, что мы, если в весеннюю сессию даже мы не успеем, к осенней сессии пройдем все споры с разногласиями. Я считаю, что апартаменты надо делать жильем", - сказал Хуснуллин.

Девелопер "Инград" построит ЖК на месте бывшей промзоны на Симоновской набережной в Москве
Проектом также предусмотрена реконструкцию стадиона "Торпедо"
Читать полностью