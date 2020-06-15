Хуснуллин сообщил о предложении поправок к закону, чтобы признать апартаменты жильем

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин внес предложения для изменения законодательства, которые признали бы апартаменты жильем. Об этом он сообщил интервью РБК.

"Я внес поправку в закон, чтобы все-таки узаконить апартаменты, сделать их жильем. Есть спор по этой теме, последние три года эта тема регулярно возникала. Но я надеюсь, что мы, если в весеннюю сессию даже мы не успеем, к осенней сессии пройдем все споры с разногласиями. Я считаю, что апартаменты надо делать жильем", - сказал Хуснуллин.