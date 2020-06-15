Кабмин предлагает объединить строительную и экологическую экспертизы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Правительство РФ предлагает синхронизировать проведение двух экспертиз - строительной и экологической. Об отмене экологической экспертизы речи не идет, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Сроки проведения экологической экспертизы и строительной не синхронизированы. В результате любой процесс в стране, если он касается экологической экспертизы, затягивается на шесть-восемь месяцев. Поэтому мы предлагаем эти две экспертизы объединить, но ни в коем случае не отменять [экологическую экспертизу]", - сказал Хуснуллин в интервью РБК.

По его словам, правительство не собирается отменять технические регламенты, которые касаются безопасной эксплуатации промышленных объектов, а только упрощать технические нормы, то есть своды правил и СНиПы.