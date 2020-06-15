Хуснуллин считает, что нужно увеличить доступную сумму кредита по льготной ипотеке

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Сумму кредита по льготной ипотеке на новостройки со ставкой до 6,5% необходимо увеличить, сообщил в понедельник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в интервью РБК.

"По льготируемой ипотеке мы даем льготы только тому, у кого стоимость кредита для всей России, кроме Москвы, Московской области, Петербурга и Ленинградской области, не более 3 млн рублей. Что, кстати, низко, и надо повышать планку. Потому что в некоторых городах-миллионниках сегодня кредиты уже 4 млн и 5 млн есть на квартиру", - сказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что правительство рассматривает все варианты, считает, "выдержит ли бюджет по деньгам". "Пока гарантируем то, что есть. Остальное, если получится, будем улучшать. Если нет - будем идти по той программе, которая утверждена", - пояснил вице-премьер.

При этом он подчеркнул, что надо в целом развивать ипотеку. "Конечно, если ключевая ставка снизится, мы надеемся, что банки снизят стоимость ипотеки. Это очень важно с учетом снижения роста доходов населения, надо тогда стимулировать спрос", - отметил Хуснуллин.

По его словам, цены на жилье в среднем за год выросли на 5-6%. Поэтому ипотека со ставкой под 6,5% с учетом инфляции очень выгодна, подчеркнул вице-премьер.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% запущена по поручению президента РФ Владимира Путина, она будет действовать до 1 ноября. Льготная ставка сохраняется на весь срок кредита. Программа распространяется на жилищные кредиты до 8 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 3 млн рублей в других регионах страны. Минимальный первоначальный взнос составляет 20%, кредит оформляется на срок до 20 лет.