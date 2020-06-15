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Хуснуллин назвал популистским предложение заморозить тарифы ЖКХ

Вице-премьер считает, что властям следует сосредоточиться на адресной поддержке россиян, у которых из-за ситуации с коронавирусом могут возникнуть трудности при оплате коммунальных услуг
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Вице-премьер Марат Хуснуллин считает популистским предложение о заморозке тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Свое мнение он высказал в понедельник в интервью РБК.

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"Тарифы, наверное, было бы неплохо заморозить, но вопрос, а где предприятия ЖКХ будут брать деньги на подготовку к осенне-зимнему сезону? Кто будет проводить плановый ремонт и как потом при износе системы ЖКХ в среднем от 50% до 60% мы обеспечим безаварийную работу? У нас энергоресурсы дорожают, инфляция все равно, пусть невысокая, но есть. Честно говоря, мне кажется, что это популистские заявления", - сказал Хуснуллин.

По его словам, региональным властям и федеральному центру следует сосредоточиться на адресной поддержке россиян, у которых из-за ситуации с пандемией коронавируса могут возникнуть трудности при оплате услуг ЖКХ. "У кого выше 22% дохода уходит [на оплату ЖКУ], им государство доплачивает дотации. Этими мерами точно надо заниматься, потому что точно у ряда наших жителей в стране после этой ситуации денег на оплату ЖКХ будет не хватать. Конечно, надо губернаторам и из федерального центра помогать и эту проблему оперативно решать", - считает вице-премьер.

Ранее стало известно об инициативе не увеличивать с 1 июля тарифы за пользование услугами жилищно-коммунального хозяйства. Глава Минстроя Владимир Якушев отметил, что такое предложение может стать проблематичным для отрасли. По прогнозам ведомства, тепло- и водоснабжающие организации потеряют около 300 млрд рублей, если будет принято решение отказаться от повышения тарифов ЖКХ.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
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