Хуснуллин назвал популистским предложение заморозить тарифы ЖКХ

"Тарифы, наверное, было бы неплохо заморозить, но вопрос, а где предприятия ЖКХ будут брать деньги на подготовку к осенне-зимнему сезону? Кто будет проводить плановый ремонт и как потом при износе системы ЖКХ в среднем от 50% до 60% мы обеспечим безаварийную работу? У нас энергоресурсы дорожают, инфляция все равно, пусть невысокая, но есть. Честно говоря, мне кажется, что это популистские заявления", - сказал Хуснуллин.

По его словам, региональным властям и федеральному центру следует сосредоточиться на адресной поддержке россиян, у которых из-за ситуации с пандемией коронавируса могут возникнуть трудности при оплате услуг ЖКХ. "У кого выше 22% дохода уходит [на оплату ЖКУ], им государство доплачивает дотации. Этими мерами точно надо заниматься, потому что точно у ряда наших жителей в стране после этой ситуации денег на оплату ЖКХ будет не хватать. Конечно, надо губернаторам и из федерального центра помогать и эту проблему оперативно решать", - считает вице-премьер.

Ранее стало известно об инициативе не увеличивать с 1 июля тарифы за пользование услугами жилищно-коммунального хозяйства. Глава Минстроя Владимир Якушев отметил, что такое предложение может стать проблематичным для отрасли. По прогнозам ведомства, тепло- и водоснабжающие организации потеряют около 300 млрд рублей, если будет принято решение отказаться от повышения тарифов ЖКХ.