Строительство офисов на бывшей территории типографии "Правда" в Москве начнется в августе

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Девелоперская группа Stone Hedge планирует начать строительство офисного квартала на бывшей территории издательства и типографии "Правда" возле метро "Савеловская" в Москве в августе 2020 года. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе девелопера.

"Разрешение на строительство планируется получить в августе 2020, тогда же планируем начать строительство. Общий объем инвестиций в проект составит 14 млрд руб.", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что участок принадлежит ЗПИФН "Доходная недвижимость -1" (Д.У. УК Финам Менеджмент), созданному группой частных инвесторов для консолидации и развития земельного банка в Москве.

"Пока инвестирует собственник участка - ЗПИФН. В дальнейшем будет привлечено проектное финансирование от одного из топ-5 банков", - сказали в пресс-службе.

Бизнес-центр Stone Towers будет построен на участке по адресу: Бумажный проезд вл. 19. Запланировано комплексное развитие территории: офисные башни и благоустроенные территории. Первая башня площадью 14 тыс. кв. м будет построена во втором квартале 2022, еще две башни общей наземной площадью 55 тыс. кв. м возведут к концу 2023.

Stone Hedge специализируется на девелопменте и управлении жилой и коммерческой недвижимостью в Москве. За 12 лет работы компания прошла путь от инвестиционного фонда до девелопера полного цикла. В портфеле компании девять реализованных проектов в Москве.