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Господдержку по кредитам получат застройщики по более 200 договорам на строительство жилья

Запрашиваемая сумма возмещения за май может составить 487,19 млн рублей, сообщил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Девелоперам по более чем 200 договорам на строительство жилья в России в мае 2020 года снизили процентную ставку по кредитам в рамках государственной программы субсидирования для застройщиков. Об этом сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

16 апреля президент Владимир Путин провел совещание с членами правительства, посвященное положению дел в строительной отрасли. По его итогам глава государства поручил субсидировать процентную ставку на кредиты для строительных компаний, которые сохранят занятость и завершат строительство по запланированным на 2020-2021 годы проектам.

"Сегодня уже можно подвести первые промежуточные итоги: получены заявки от 15 кредиторов, ставка была снижена по более чем 200 договорам, а запрашиваемая сумма возмещения за май 2020 может составить 487,19 млн рублей", - сказал Мутко на совещании ДОМ.РФ с регионами России.

Ранее сообщалось, что Минстрой России будет принимать заявки на компенсации от банков, которые выдают застройщикам кредиты на строительство жилья по субсидированной ставке с 8 по 15 июня. По словам замглавы Минстроя РФ Никиты Стасишина, девелоперы смогут снизить ставку по кредитам на строительство жилья до 5,5% годовых.

Правительство РФ выделило из резервного фонда 12 млрд рублей. Недополученные доходы возместят банкам, которые заключили договоры со строительными компаниями до 1 мая 2020 года. Также, согласно правилам выдачи субсидии, застройщик не должен иметь просрочек по выплатам и срокам ввода домов в эксплуатацию и обязан сохранить численность сотрудников (по данным на 1 мая 2020 года).

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссия
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