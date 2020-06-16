Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой до 15%

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сбербанк снизил с 20% до 15% первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой по льготной ставке в 6,4%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

"Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% от стоимости недвижимости, - отмечается в сообщении. - Теперь в ипотеку по льготной ставке 6,4% годовых можно приобрести квартиру в новостройке с минимальным первоначальным взносом".

В случае регистрации сделки в электронном виде действует скидка 0,3 п. п. до 30 июня 2020 года, и льготная ставка снижается до 6,1% годовых, уточнили в банке.

Ранее первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой снизил банк ВТБ.

Программа ипотеки с господдержкой заработала 20 апреля этого года. Оператором программы выступает компания ДОМ.РФ. Ипотеку с господдержкой по ставке в 6,5% годовых можно оформить до 1 ноября 2020 года при покупке квартиры в новостройке. Ставка действует в течение всего срока кредита - до 30 лет. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей для остальных регионов страны.