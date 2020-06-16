{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой до 15%

Ранее первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой снизил банк ВТБ

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сбербанк снизил с 20% до 15% первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой по льготной ставке в 6,4%. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

"Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% от стоимости недвижимости, - отмечается в сообщении. - Теперь в ипотеку по льготной ставке 6,4% годовых можно приобрести квартиру в новостройке с минимальным первоначальным взносом".

В случае регистрации сделки в электронном виде действует скидка 0,3 п. п. до 30 июня 2020 года, и льготная ставка снижается до 6,1% годовых, уточнили в банке.

Ранее первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой снизил банк ВТБ.

Программа ипотеки с господдержкой заработала 20 апреля этого года. Оператором программы выступает компания ДОМ.РФ. Ипотеку с господдержкой по ставке в 6,5% годовых можно оформить до 1 ноября 2020 года при покупке квартиры в новостройке. Ставка действует в течение всего срока кредита - до 30 лет. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 8 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 3 млн рублей для остальных регионов страны.

Теги
Россия
Господдержку по кредитам получат застройщики по более 200 договорам на строительство жилья
Запрашиваемая сумма возмещения за май может составить 487,19 млн рублей, сообщил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко
Читать полностью