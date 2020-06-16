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Мутко прогнозирует, что в 2020 году будет выдано около 1 млн ипотечных кредитов

За 2019 год было выдано почти 1,27 млн таких займов

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Порядка 1 млн ипотечных кредитов может быть выдано в России по итогам 2020 года, заявил во вторник генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко в эфире телеканала "Россия-24".

"Программы, такие как льготная ипотека, семейная, это не выше 6%, дальневосточная, сегодня позволят в целом поддержать рынок, и мы рассчитываем, что по итогам этого года сможем выйти где-то на 1 млн ипотечных кредитов", - сказал он.

По данным ЦБ РФ, всего за 2019 год выдано почти 1,27 млн ипотечных кредитов, что на 13,7% меньше по сравнению с 2018 годом (1,471 млн).

Теги
Мутко, Виталий ЛеонтьевичРоссия
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