Минстрой предложил упростить процедуру заключения комплексных строительных контрактов

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Минстрой России предложил до конца 2024 года приостановить необходимость публичного технологического и ценового аудита комплексных контрактов по строительству объектов. Проект постановления правительства во вторник опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Предлагается до 31 декабря 2024 года приостановить действие постановления, предусматривающего процедуру технологического и ценового аудита, упростив процедуру заключения комплексных контрактов", - говорится в сводном отчете к документу.

Отмечается, что проект постановления направлен на сокращение дополнительных расходов, а также времени заключения контрактов "под ключ" (предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства).

Президент России Владимир Путин на совещании по поддержке экономики и социальной сферы в понедельник указал на необходимость отменить устаревшие нормы в строительстве. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее представил президенту общенациональный план восстановления экономики, который, в частности, предлагает меры по совершенствованию нормативной правовой базы для ускорения процедур строительства.