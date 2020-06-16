Достроенный спустя 18 лет дом на юго-западе Москвы поставлен на кадастровый учет

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Столичный Росреестр поставил на кадастровый учет многоквартирный дом в микрорайоне Новые Черемушки, дольщики которого 18 лет ждали окончания строительства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Управлением Росреестра по Москве поставлен на государственный кадастровый учет многоквартирный дом в жилищном комплексе "Новые Черемушки", расположенный на юго-западе столицы по адресу: проспект 60-летия Октября, дом 17 (строительный адрес: мкр. Новые Черемушки, квартал 10С, корпус 8)", - говорится в сообщении.

Многоквартирный дом состоит из трех секций, в каждой из которых по 37 этажей. Здание включает 544 квартир: 177 студий и однокомнатных, 201 - двухкомнатных и 170 - трехкомнатных. По словам руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, ведомство принимало дополнительные меры для оперативной постановки объекта на кадастровый учет. "В доме на проспекте 60-летия Октября реализовано 2/3 от всех жилых помещений, а это значит, что в скором времени долгожданные квартиры получат 334 участника долевого строительства", - отметил он.

Дом в микрорайоне Новые Черемушки, строительство которого началось в 2002 году, является одним из последних незавершенных долгостроев "СУ-155" в России. Выдача ключей дольщикам этого дома началась 1 июня 2020 года.

"СУ-155" был одним из крупнейших российских строительных холдингов, в 2015 году он объявил о неспособности завершить проекты "из-за сложной экономической ситуации". К решению проблемы подключилось правительство РФ, завершением большинства объектов занимается структура госбанка "Российский капитал" (с 2018 года - "Банк ДОМ.РФ") - компания "РК-строй".

Общий долг "СУ-155" перед кредитными организациями превышает 17 млрд рублей, иски о банкротстве холдинга подали Сбербанк, банк "Открытие" и Росбанк. Компания несла обязательства перед 27 тыс. пайщиков в 14 регионах России. На сегодня достроено 124 дома, 26 тыс. семей-дольщиков "СУ-155" получили квартиры.