На Камчатке построят новый дом для расселения очередников до конца 2021 года

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 июня. /ТАСС/. Девятиэтажный дом на 45 квартир для предоставления жилья льготникам построят в Петропавловске-Камчатском до конца 2021 года, сообщается на официальном сайте правительства региона.

Темпы жилищного строительства на Камчатке - одни из самых низких на Дальнем Востоке, это связано с повышенной сейсмичностью полуострова, а также непростой логистикой доставки строительных материалов и техники. Так, например, в настоящий момент в краевой столице Камчатки нет ни одной квартиры для приобретения, подходящей под условия льготной программы "Дальневосточная ипотека".

"Несмотря на текущую ситуацию с угрозой распространения коронавируса, мы сконцентрированы на решении жилищного вопроса. Строительство нового дома начнется уже в июле. Квартиры будут предоставлены многодетным семьям, ветеранам боевых действий и иным категориям граждан. Я поручил краевому министерству строительства уделить особое внимание соблюдению всех сроков и качества строительства", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Владимира Солодова.

В апреле врио губернатора в интервью ТАСС заявлял, что уже начато взаимодействие с государственными органами власти, в том числе и с Министерством обороны, для выделения земельных участков под жилищную застройку. Власти Камчатки планируют до конца года сдать около 550 новых квартир.

В конце 2019 года президент России Владимир Путин поставил стратегическую задачу - значительно повысить доступность жилья. Глава государства отметил необходимость обеспечить дальнейший рост объемов жилищного строительства, ипотечного кредитования и снижения процентных ставок.